Корпоративные подарки нефтяникам, оригинальные корпоративные подарки на день энергетика, шахтёра и других профессий - заказывайте в Атрибутике
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День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

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В этом разделе каталога — подарки для работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. У них важная работа, от которой зависит обеспечение нас энергией. А мы в Атрибутике подготовили наборы, которые помогут достойно поздравить с профессиональным праздником этих классных ребят!
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20 50 100
Эгоист
Минимальный тираж 30 шт.
2 902 a
Диалог
Минимальный тираж 30 шт.
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Южное солнце
Минимальный тираж 30 шт.
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К пиву
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Power
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Ланч
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Работа в радость
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Держатель для книг "Газ"
Минимальный тираж 30 шт.
Держатель для книг "Трубы"
Минимальный тираж 30 шт.
Повелитель огня
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Oilbook
Минимальный тираж 30 шт.
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STALKER НЕФТЬ
Минимальный тираж 30 шт.
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URALS
Минимальный тираж 10 шт.
4 438 a
Набор для бани
Минимальный тираж 30 шт.
2 377 a
Перцовка
Минимальный тираж 20 шт.
2 395 a
Oil
Минимальный тираж 45 шт.
841 a
Черное золото
Минимальный тираж 30 шт.
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Нефтекачка
Минимальный тираж 30 шт.
2 010 a
Нефтепланинг
Минимальный тираж 30 шт.
1 150 a
Сортировать по цене по убыванию
Страницы: 1 2 3
Товаров на странице
20 50 100
В этом разделе каталога — подарки для работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. У них важная работа, от которой зависит обеспечение нас энергией. А мы в Атрибутике подготовили наборы, которые помогут достойно поздравить с профессиональным праздником этих классных ребят!

Бизнес подарки для нефтяной и газовой промышленности от Атрибутики

Независимо от цены наборы смотрятся эффектно. У нас есть - Мужские подарки со строгой маскулинной эстетикой. Они пересекаются с наборами на 23 февраля, однако в качестве подарков для нефтяников мы отобрали самые брутальные. - Подарки с «нефтяной» темой. «Осторожно, подарок» напоминает о процессе добычи газа, а набор Нефтяникам — похож на нефтедобывающую платформу. - Общепромышленные варианты. Например, «Железобетон» и «Осторожно, подарок!» - VIP-подарки для высшего руководства. Наш подход к составлению подарков: - Концептуальные наборы. Каждый презент – это «поздравление», в виде интересных, вкусных и занимательных предметов. - Безупречное качество каждого элемента. - Строгий контроль качества. Мы контролируем укладку каждого набора, в том числе делаем фото каждой упаковки. - Вкусняшки! Как же без них? Мы подбираем вкусные и полезные продукты, которые хорошо хранятся при комнатной температуре. Звоните прямо сейчас, чтобы сделать заказ или уточнить детали.
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