В этом разделе каталога — подарки для работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. У них важная работа, от которой зависит обеспечение нас энергией. А мы в Атрибутике подготовили наборы, которые помогут достойно поздравить с профессиональным праздником этих классных ребят!
В этом разделе каталога — подарки для работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. У них важная работа, от которой зависит обеспечение нас энергией. А мы в Атрибутике подготовили наборы, которые помогут достойно поздравить с профессиональным праздником этих классных ребят!
Бизнес подарки для нефтяной и газовой промышленности от Атрибутики
Независимо от цены наборы смотрятся эффектно.
У нас есть
- Мужские подарки со строгой маскулинной эстетикой. Они пересекаются с наборами на 23 февраля, однако в качестве подарков для нефтяников мы отобрали самые брутальные.
- Подарки с «нефтяной» темой. «Осторожно, подарок» напоминает о процессе добычи газа, а набор Нефтяникам — похож на нефтедобывающую платформу.
- Общепромышленные варианты. Например, «Железобетон» и «Осторожно, подарок!»
- VIP-подарки для высшего руководства.
Наш подход к составлению подарков:
- Концептуальные наборы. Каждый презент – это «поздравление», в виде интересных, вкусных и занимательных предметов.
- Безупречное качество каждого элемента.
- Строгий контроль качества. Мы контролируем укладку каждого набора, в том числе делаем фото каждой упаковки.
- Вкусняшки! Как же без них? Мы подбираем вкусные и полезные продукты, которые хорошо хранятся при комнатной температуре.
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